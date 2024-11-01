Взрывы в Харькове 1 ноября — что известно

В Харькове прозвучала серия взрывов
Взрывы в Харькове прогремели в пятницу, 1 ноября, около 16:05. Мэр Харькова предупредил об опасности и угрозе повторных ударов.
Об этом Игорь Терехов написал в Telegram.
Обстрел Харькова 1 ноября
Два взрыва подряд в Харькове прогремели в 16:05.
"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны, возможны еще запуски ракет", — написал Игорь Терехов.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:06, отбоя не было.
Перед этим в Воздушных силах предупредили о запуске ракеты в направлении Харькова.
Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировано попадание в частный дом, повреждены соседние многоэтажные здания.
Напомним, 31 октября россияне ударили по Харькову и пригороду. По данным правоохранителей, захватчики применили авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.
Также Новини.LIVE писали, что 31 октября российская армия обстреляла пригород Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.
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