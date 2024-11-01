Взрывы в Харькове 1 ноября — что известно

Полиция на месте обстрела. Фото иллюстративное: Нацполиция

Взрывы в Харькове прогремели в пятницу, 1 ноября, около 16:05. Мэр Харькова предупредил об опасности и угрозе повторных ударов.

Об этом Игорь Терехов написал в Telegram.

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Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова 1 ноября

Два взрыва подряд в Харькове прогремели в 16:05.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны, возможны еще запуски ракет", — написал Игорь Терехов.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 14:06, отбоя не было.

Карта тревог. Фото: скриншот

Перед этим в Воздушных силах предупредили о запуске ракеты в направлении Харькова.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Как сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, зафиксировано попадание в частный дом, повреждены соседние многоэтажные здания.

Сообщение Олега Синегубова. Фото скриншот

Сообщение начальника Харьковской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 31 октября россияне ударили по Харькову и пригороду. По данным правоохранителей, захватчики применили авиабомбы ФАБ-250 с УМПК.

Также Новини.LIVE писали, что 31 октября российская армия обстреляла пригород Харькова. В результате атаки есть пострадавшие.