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В Харькове прозвучала серия взрывов

17 ноября 2024 03:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Взрывы в Харькове 17 ноября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Взрывы в Харькове раздались прямо сейчас, в ночь на 17 ноября. Враг в очередной раз совершил запуск авиабомб в сторону города.

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 17 ноября

"В городе слышны взрывы — враг совершил запуск КАБ в сторону города. Будьте осторожны", — говорится в сообщении.

Перед этим, в 02:57, в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что враг совершил пуск КАБ тактической авиацией на Харьковскую область.

По поводу последствий информации пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:04 карта воздушных тревог выглядит так.

В Харькове прозвучала серия взрывов - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: сркиншои

Напомним, что в ночь на 14 ноября россияне также атаковали Харьков. Враг сбросил КАБы по городу и пригороду.

Также мы сообщали, что поздно вечером, 16 ноября, взрывы были слышны в Киевской области. По вражеским дронам работали силы ПВО.

Харьков взрыв война в Украине Россия КАБ

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