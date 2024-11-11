Атака на Харків 11 листопада — у місті пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух
Російські війська вкотре вдарили по Харкову. У місті пролунав вибух, можливі повторні пуски.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 11 листопада.
Атака на Харків 11 листопада
За даними Терехова, російська армія ввечері 11 листопада вдарила по Харкову.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні — можливі повторні удари по місту", — написав міський голова.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски ворожих КАБів на місто.
Повітряна тривога у Харківській області триває з 20:53. Станом на 22:06 загроза спостерігається ще для семи областей України.
Нагадаємо, 9 листопада Росія завдала удар авіабомбою по Слобідському району Харкова. Ворог влучив по відкритій місцевості, але внаслідок вибуху та уламків були пошкоджені будинки.
Також ми писали про те, що у Харкові досі триває ліквідація наслідків російської атаки 8 листопада.
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