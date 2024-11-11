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У Харкові пролунав вибух

11 листопада 2024 22:05
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Харків 11 листопада — у місті пролунав вибух
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот із відео, ТСН
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська вкотре вдарили по Харкову. У місті пролунав вибух, можливі повторні пуски.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 11 листопада.

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За даними Терехова, російська армія ввечері 11 листопада вдарила по Харкову. 

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні — можливі повторні удари по місту", — написав міський голова.

удар по Харкові 11 листопада
Допис Терехова. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски ворожих КАБів на місто.

атака на Харків
Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Повітряна тривога у Харківській області триває з 20:53. Станом на 22:06 загроза спостерігається ще для семи областей України. 

повітряна тривога в Україні
Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 листопада Росія завдала удар авіабомбою по Слобідському району Харкова. Ворог влучив по відкритій місцевості, але внаслідок вибуху та уламків були пошкоджені будинки.

Також ми писали про те, що у Харкові досі триває ліквідація наслідків російської атаки 8 листопада.

Харків вибух Ігор Терехов війна в Україні атака війна

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