У Харкові пролунала серія вибухів
Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 листопада. Ворог вкотре здійснив запуск авіабомб у бік міста.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 17 листопада
"У місті чутно вибухи — ворог здійснив запуск КАБ у бік міста. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.
Перед цим, о 02:57, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворог здійснив пуск КАБ тактичною авіацією на Харківську область.
Щодо наслідків інформації поки не було.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 14 листопада росіяни також атакували Харків. Ворог скинув КАБи по місту та передмістю.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері, 16 листопада, вибухи було чути у Київській області. По ворожим дронам працювали сили ППО.
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