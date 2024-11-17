Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 листопада. Ворог вкотре здійснив запуск авіабомб у бік міста.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Вибухи у Харкові 17 листопада

"У місті чутно вибухи — ворог здійснив запуск КАБ у бік міста. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

Перед цим, о 02:57, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворог здійснив пуск КАБ тактичною авіацією на Харківську область.

Щодо наслідків інформації поки не було.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:04 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: сркиншои

Нагадаємо, що в ніч проти 14 листопада росіяни також атакували Харків. Ворог скинув КАБи по місту та передмістю.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері, 16 листопада, вибухи було чути у Київській області. По ворожим дронам працювали сили ППО.