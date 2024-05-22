В Харькове 22 мая были слышны взрывы

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Харькове в среду, 22 мая, было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 22 мая

"Харьковчане, осторожно! В городе раздалось несколько взрывов", — написал городской голова.

Скриншот сообщения Терехова

В то же время, глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей города и района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали Харьковщину о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Позже оккупанты совершили повторные пуски.

Скриншот сообщений Воздушных сил

Также защитники неба сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей Украины.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что на 14:00 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 22 мая захватчики обстреляли город Чугуев Харьковской области. В ОВА сообщили о семи раненых жителях.

Также мы писали, что 21 мая россияне обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.