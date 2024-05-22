Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове прогремели несколько взрывов arrow

В Харькове прогремели несколько взрывов

22 мая 2024 13:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове 22 мая были слышны взрывы
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харькове в среду, 22 мая, было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 22 мая

"Харьковчане, осторожно! В городе раздалось несколько взрывов", — написал городской голова.

null
Скриншот сообщения Терехова

В то же время, глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей города и района находиться в укрытиях.

null
Скриншот сообщения Синегубова

Ранее Воздушные силы предупреждали Харьковщину о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Позже оккупанты совершили повторные пуски.

null
Скриншот сообщений Воздушных сил

Также защитники неба сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей Украины.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что на 14:00 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

тревога в Украине 22 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 22 мая захватчики обстреляли город Чугуев Харьковской области. В ОВА сообщили о семи раненых жителях.

Также мы писали, что 21 мая россияне обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.

Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify