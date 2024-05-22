В Харькове 22 мая были слышны взрывы

В Харькове прогремели несколько взрывов
В Харькове в среду, 22 мая, было слышно несколько взрывов. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове 22 мая
"Харьковчане, осторожно! В городе раздалось несколько взрывов", — написал городской голова.
В то же время, глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей города и района находиться в укрытиях.
Ранее Воздушные силы предупреждали Харьковщину о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Позже оккупанты совершили повторные пуски.
Также защитники неба сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей Украины.
Отметим, что на 14:00 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, 22 мая захватчики обстреляли город Чугуев Харьковской области. В ОВА сообщили о семи раненых жителях.
Также мы писали, что 21 мая россияне обстреляли населенный пункт Золочев Харьковской области. Под удар попала только гражданская инфраструктура.
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