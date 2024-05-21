Росіяни вдарили авіабомбами по Золочеву на Харківщині — є численні руйнування
Російські окупанти обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 21 травня.
Наслідки ворожих ударів по Золочеву
Російська авіація скинула КАБи по цивільній інфраструктурі в центрі селища. Під удар також потрапив дошкільний навчальний заклад і ринок.
На місці ударів сталися пожежі площею 400 і 1500 кв.м, а також численні руйнування.
Постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено дитячий садок, ринок та будинки.
Обійшлося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, вночі росіяни вчергове атакували Харків з безпілотників. Внаслідок вибухів постраждали пʼять людей.
Також ми писали, що у Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога.
Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється.
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