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Росіяни вдарили авіабомбами по Золочеву на Харківщині — є численні руйнування

21 травня 2024 18:59
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росіяни вдарили авіабомбами по Золочеву на Харківщині — є численні руйнування
Наслідки руйнувань у Золочеві. Фото: Харківська ОВА
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російські окупанти обстріляли населений пункт Золочів Харківської області. Під удар потрапила виключно цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 21 травня.

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Наслідки руйнувань у Золочеві. Фото: Харківська ОВА

Наслідки ворожих ударів по Золочеву

Російська авіація скинула КАБи по цивільній інфраструктурі в центрі селища. Під удар також потрапив дошкільний навчальний заклад і ринок.

На місці ударів сталися пожежі площею 400 і 1500 кв.м, а також численні руйнування.

 

атака Золочів
Наслідки руйнувань у Золочеві. Фото: Харківська ОВА

Постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено дитячий садок, ринок та будинки.

Обійшлося без жертв та постраждалих.

 

атака Золочів
Наслідки руйнувань у Золочеві. Фото: Харківська ОВА

Нагадаємо, вночі росіяни вчергове атакували Харків з безпілотників. Внаслідок вибухів постраждали пʼять людей.

Також ми писали, що у Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога. 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється

російські війська
Харківська область
обстріли
окупанти
інфраструктура
війна в Україні
атака

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