В Харькове раздались мощные взрывы — РФ обстреливает город

Ракета в небе. Фото иллюстративное: EPA

В Харькове прогремели мощные взрывы утром, 30 апреля. Перед этим в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и Харьковской областной военной администрации.

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Около 09:55 в Харькове объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

09:57 в ВС ВСУ сообщили о дополнительной угрозе, а именно о применении КАБов.

Около 10:02 в Харькове раздались взрывы.

Напомним, вечером 29 апреля раздались взрывы в Харькове.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району города. По предварительной информации, РФ запустила КАБы.

Позже в прокуратуре показали последствия обстрелов.