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В Харькове раздались мощные взрывы — РФ обстреливает город

30 апреля 2024 10:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове раздались мощные взрывы — РФ обстреливает город
Ракета в небе. Фото иллюстративное: EPA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове прогремели мощные взрывы утром, 30 апреля. Перед этим в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и Харьковской областной военной администрации.

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Воздушная тревога и взрывы в Харькове 30 апреля

Около 09:55 в Харькове объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

09:57 в ВС ВСУ сообщили о дополнительной угрозе, а именно о применении КАБов.

Воздушная тревога в Харькове и области 30 апреля

Около 10:02 в Харькове раздались взрывы.

Причина взрывов в Харькове 30 апреля

Напомним, вечером 29 апреля раздались взрывы в Харькове.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району города. По предварительной информации, РФ запустила КАБы.

Позже в прокуратуре показали последствия обстрелов.

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