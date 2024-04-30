В Харькове раздались мощные взрывы — РФ обстреливает город
В Харькове прогремели мощные взрывы утром, 30 апреля. Перед этим в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и Харьковской областной военной администрации.
Воздушная тревога и взрывы в Харькове 30 апреля
Около 09:55 в Харькове объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.
09:57 в ВС ВСУ сообщили о дополнительной угрозе, а именно о применении КАБов.
Около 10:02 в Харькове раздались взрывы.
Напомним, вечером 29 апреля раздались взрывы в Харькове.
Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району города. По предварительной информации, РФ запустила КАБы.
Позже в прокуратуре показали последствия обстрелов.
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