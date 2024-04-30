У Харкові пролунали потужні вибухи — РФ обстрілює місто
У Харкові пролунали потужні вибухи вранці, 30 квітня. Перед цим у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та Харківській обласній військовій адміністрації.
Повітряна тривога та вибухи у Харкові 30 квітня
Близько 09:55 у Харкові оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.
09:57 у ПС ЗСУ повідомили про додаткову загрозу, а саме застосування КАБів.
Близько 10:02 у Харкові пролунали вибухи.
Нагадаємо, увечері 29 квітня пролунали вибухи у Харкові.
Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району міста. За попередньою інформацією, РФ запустила КАБи.
Пізніше у прокуратурі показали наслідки обстрілу.
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