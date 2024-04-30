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У Харкові пролунали потужні вибухи — РФ обстрілює місто

30 квітня 2024 10:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Харкові пролунали потужні вибухи — РФ обстрілює місто
Ракета в небі. Фото ілюстративне: EPA
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові пролунали потужні вибухи вранці, 30 квітня. Перед цим у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу та застосування керованих авіаційних бомб.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ та Харківській обласній військовій адміністрації. 

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Повітряна тривога та вибухи у Харкові 30 квітня

Близько 09:55 у Харкові оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. 

09:57 у ПС ЗСУ повідомили про додаткову загрозу, а саме застосування КАБів. 

Повітряна тривога у Харкові та області 30 квітня

Близько 10:02 у Харкові пролунали вибухи.  

Причина вибухів у Харкові 30 квітня

Нагадаємо, увечері 29 квітня пролунали вибухи у Харкові

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району міста. За попередньою інформацією, РФ запустила КАБи.

Пізніше у прокуратурі показали наслідки обстрілу. 

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