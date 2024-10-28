Взрывы в Харькове вечером 28 октября — что известно

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Харькове раздались вечером, 28 октября. Российские оккупанты атакуют город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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О взрывах Терехов сообщил в 21:00.

"Враг атакует город КАБами — будьте осторожны! Возможны повторные пуски", — подчеркнул он.

По словам мэра Харькова, под ударом оказался центр города. Сейчас на месте атаки пожар и задымление.

Терехов добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте удара российской авиабомбы в Холодногорском районе. Город подвергся атаке в ночь на 28 октября.

Также полиция обнародовала кадры, на которых видны первые минуты после обстрела жилых районов Харькова управляемыми авиабомбами.