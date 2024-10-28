Взрывы в Харькове вечером 28 октября — что известно

В Харькове прогремели мощные взрывы
Взрывы в Харькове раздались вечером, 28 октября. Российские оккупанты атакуют город.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Взрывы в Харькове
О взрывах Терехов сообщил в 21:00.
"Враг атакует город КАБами — будьте осторожны! Возможны повторные пуски", — подчеркнул он.
По словам мэра Харькова, под ударом оказался центр города. Сейчас на месте атаки пожар и задымление.
Терехов добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте удара российской авиабомбы в Холодногорском районе. Город подвергся атаке в ночь на 28 октября.
Также полиция обнародовала кадры, на которых видны первые минуты после обстрела жилых районов Харькова управляемыми авиабомбами.
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