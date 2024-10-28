Обстріл Харкова — в поліції показали перші хвилини після удару

Поліція показала перші хвилини після удару КАБ по Харкову
У ніч з 27 на 28 жовтня місто Харків знову зазнало ворожих атак. В поліції показали перші хвилини після обстрілу житлових районів керованими авіабомбами.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
Обстріл Харкова
"Один із ударів прийшовся по багатоповерхівці. Разом із іншими службами ми надавали допомогу та евакуйовували людей зі зруйнованих помешкань", — йдеться в повідомлені.
На жаль, внаслідок обстрілу є поранені. В поліції закликали всіх громадян не нехтувати сигналами тривоги.
Нагадаємо, у ніч проти 28 жовтня окупанти завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання поряд із житловим будинком.
А наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Харкові можна побачити у фоторепортажі Новини.LIVE.
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