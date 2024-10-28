Обстріл Харкова — в поліції показали перші хвилини після удару

Наслідки удару по Харкову.Фото: t.me/UA_National_Police

У ніч з 27 на 28 жовтня місто Харків знову зазнало ворожих атак. В поліції показали перші хвилини після обстрілу житлових районів керованими авіабомбами.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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"Один із ударів прийшовся по багатоповерхівці. Разом із іншими службами ми надавали допомогу та евакуйовували людей зі зруйнованих помешкань", — йдеться в повідомлені.

На жаль, внаслідок обстрілу є поранені. В поліції закликали всіх громадян не нехтувати сигналами тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 28 жовтня окупанти завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання поряд із житловим будинком.

А наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Харкові можна побачити у фоторепортажі Новини.LIVE.