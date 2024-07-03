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В Харькове прогремели мощные взрывы — оккупанты обстреливают город

3 июля 2024 16:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Харькове днем, 3 июля
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Харькове раздались днем, 3 июля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Харьков и район: будьте осторожны!" — подчеркнул Синегубов.

По его словам, оккупанты наносят удары.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские военные не прекращают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки на регион погиб мужчина, еще десять человек получили ранения. Среди них двое детей.

Также за сутки враг выпустил 29 управляемых авиабомб по Харьковской области. В результате атаки на Харьков 2 июля пострадали 26-летняя женщина и двое детей.

война Харьков взрыв обстрелы Олег Синегубов воздушная тревога

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