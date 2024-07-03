Взрывы в Харькове днем, 3 июля

В Харькове прогремели мощные взрывы — оккупанты обстреливают город
Взрывы в Харькове раздались днем, 3 июля. Сейчас там и в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове
"Харьков и район: будьте осторожны!" — подчеркнул Синегубов.
По его словам, оккупанты наносят удары.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские военные не прекращают обстреливать Харьковскую область. В результате вражеской атаки на регион погиб мужчина, еще десять человек получили ранения. Среди них двое детей.
Также за сутки враг выпустил 29 управляемых авиабомб по Харьковской области. В результате атаки на Харьков 2 июля пострадали 26-летняя женщина и двое детей.
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