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У поліції повідомили про наслідки ворожої атаки на Харківщині — є загиблі

3 липня 2024 13:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Наслідки ворожих ударів по Харківській області — є загиблі та поранені
Ворожий снаряд на подвір'ї житлового будинку на Харківщині. Фото: Нацполіція
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Російські військові не припиняють обстрілювати Харківську область. Унаслідок ворожої атаки на регіон загинув чоловік, ще десятеро людей отримали поранення. Серед них є двоє дітей.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області у Facebook у понеділок, 3 липня. 

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Наслідки російських ударів по Харківській області

Протягом минулої доби російські військові завдавали удари по місту Харків та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"Вранці 3 липня російські військові завдали чотири удари КАБами по селу Борова. З уламковими пораненнями 50-річний чоловік госпіталізований до лікарні. У 75-річної жінки гостра реакція на стрес", — йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв Харківщину
Наслідки ворожих обстрілів на Харківщині. Фото: Нацполіція

Приватний будинок спалахнув, на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1975 року народження. Внаслідок обстрілу також пошкоджено будинок дитячої творчості, магазин та приватні домоволодіння.

У поліції Харківської області також повідомили, що селище Руська Лозова було обстріляне з ЗРК С-300, що призвело до пошкодження приватних домоволодінь. Поранені жінка та чоловік були доставлені до лікарні. 

Удар росіян по Харківській області
Поліція документує злочини РФ на Харківщині. Фото: Нацполіція

"У вівторок, 2 липня, з РСЗВ "Ураган" росіяни завдали удар по селищу Куп’янськ-Вузловий. Поранена 80-річна жінка. У селі Малі Проходи внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. Отримав поранення 85-річний чоловік. Ворожим обстрілом у селі Новоосинове пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди", — йдеться у повідомленні. 

Атака на Харківщині 2 липня
Зруйнований будинок внаслідок ворожої атаки. Фото: Нацполіція

У результаті двох авіаударів по місту Харків поранені четверо людей, серед яких 12-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами села Шевченкове пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Раніше ми писали, що за добу ворог випустив 29 керованих авіабомб по Харківській області. Внаслідок атаки на Харків 2 липня постраждали 26-річна жінка та двоє дітей, також евакуювали 9 дітей з родинами з Куп’янського напрямку. 

Нагадаємо, за даними ДСНС у Харкові почастішали удари російських військ. Загарбники б’ють по обласному центру корегованими авіаційними бомбами КАБ-500.

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