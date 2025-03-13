Взрыв в Харькове вечером 13 марта - чем атакует РФ

В Харькове прогремели взрывы
В Харькове вечером в четверг, 13 марта, были слышны взрывы. Российские войска атаковали город дронами-камикадзе, есть попадание.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Харьков 13 марта
Воздушные силы предупреждали, что в районе Харькова летит вражеский дрон и призвали жителей находиться в укрытиях.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, российский "шахед" ударил по Новобаварском районе города.
"Впрочем, информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город идут еще вражеские беспилотники", — добавил он.
Отметим, что по состоянию на 20:45 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, вчера враг атаковал Киев дронами-камикадзе, в результате чего в столице раздавались взрывы.
А 9 марта оккупанты атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!