Взрыв в Харькове вечером 13 марта - чем атакует РФ

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Харькове вечером в четверг, 13 марта, были слышны взрывы. Российские войска атаковали город дронами-камикадзе, есть попадание.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Харьков 13 марта

Воздушные силы предупреждали, что в районе Харькова летит вражеский дрон и призвали жителей находиться в укрытиях.

Скриншот поста Воздушных сил

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, российский "шахед" ударил по Новобаварском районе города.

"Впрочем, информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город идут еще вражеские беспилотники", — добавил он.

Скриншот поста Терехова

Отметим, что по состоянию на 20:45 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, вчера враг атаковал Киев дронами-камикадзе, в результате чего в столице раздавались взрывы.

А 9 марта оккупанты атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области.