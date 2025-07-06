В Харькове из-за атаки дронов оккупантов зафиксированы разрушения

Работники ГСЧС на месте событий. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьковскую область. В городе прозвучало сразу несколько взрывов из-за атаки беспилотников РФ.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Синегубова, Харьковскую область атаковали дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже есть информация о разрушениях в Шевченковском и Киевском районах города.

Сейчас, по словам главы ОГА, спасатели ГСЧС выехали на вызовы. Также выясняется количество пострадавших.

Напомним, вечером 3 июля в Чугуеве Харьковской области зафиксировали попадание ударного БпЛА типа "Шахед". Среди пострадавших есть подросток.

Также 4 июля на Харьковщине было слышно более десятка взрывов. Россияне атаковали Чугуевскую общину ударными беспилотниками.