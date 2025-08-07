Видео
Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы — что известно

В Харькове прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 23:54
Взрывы в Харькове 7 августа
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове были слышны прямо сейчас, поздно вечером 7 августа. Военные предупреждали об угрозе дронов. 

Об этом сообщает Новини.LIVE и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звук взрыва в Харькове 7 августа поздно вечером

Взрыв в городе был слышен примерно в 22:46. Накануне военные информировали, что на северо-западе Харьковской области зафиксированы "Шахеды", которые двигались курсом на Харьков и юго-запад.

Позже атаку подтвердил мэр Игорь Терехов.

"Харьков подвергся атаке вражеским дроном "Шахед" — в городе прогремели взрывы. Детали выясняются", — говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог выглядит так.

В Харькове прогремели взрывы — что известно - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что днем 7 августа в Харьковской области прогремели мощные взрывы. Это произошло в тот момент, когда была угроза применения баллистики.

Также мы писали, что звук взрыва в Харькове был слышен в ночь на 7 августа. Вероятно, он был за пределами города.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
