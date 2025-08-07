Вибухи у Харкові 7 серпня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові були чути прямо зараз, пізно ввечері 7 серпня. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE та канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звук вибуху у Харкові 7 серпня пізно ввечері

Вибух у місті було чути приблизно о 22:46. Напередодні військові інформували, що на північному заході Харківсько області зафіксовано "Шахеди", які рухалися курсом на Харків та південний захід.

Пізніше атаку підтвердив мер Ігор Терехов.

"Харків зазнав атаки ворожим дроном "Шахед" — у місті пролунали вибухи. Деталі з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вдень 7 серпня в Харківській області пролунали потужні вибухи. Це відбулось в той момент, коли була загроза застосування балістики.

Також ми писали, що звук вибуху у Харкові було чути в ніч проти 7 серпня. Ймовірно, він був за межами міста.