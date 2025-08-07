Відео
Головна Харків У Харкові пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 23:54
Вибухи у Харкові 7 серпня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Харкові були чути прямо зараз, пізно ввечері 7 серпня. Військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє Новини.LIVE та канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звук вибуху у Харкові 7 серпня пізно ввечері

Вибух у місті було чути приблизно о 22:46. Напередодні військові інформували, що на північному заході Харківсько області зафіксовано "Шахеди", які рухалися курсом на Харків та південний захід.

Пізніше атаку підтвердив мер Ігор Терехов.

"Харків зазнав атаки ворожим дроном "Шахед" — у місті пролунали вибухи. Деталі з’ясовуються", — йдеться у повідомленні.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Харкові пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вдень 7 серпня в Харківській області пролунали потужні вибухи. Це відбулось в той момент, коли була загроза застосування балістики.

Також ми писали, що звук вибуху у Харкові було чути в ніч проти 7 серпня. Ймовірно, він був за межами міста.

Харків вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
