Взрыв в Харькове вечером, 1 сентября

В Харькове раздался мощный взрыв
1 сентября 2024 19:28
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Взрыв в Харькове раздался вечером, 1 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Читайте также:
Взрыв в Харькове
"В Харькове был слышен взрыв! Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.
Сейчас карта тревог выглядит так:
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Там призывали находиться жителей Харьковской области в укрытиях.
Читайте Новини.LIVE!