Взрыв в Харькове вечером, 1 сентября

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрыв в Харькове раздался вечером, 1 сентября. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове был слышен взрыв! Будьте осторожны!" — подчеркнул Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Там призывали находиться жителей Харьковской области в укрытиях.