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У Харкові пролунав потужний вибух

1 вересня 2024 19:28
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Харкові ввечері, 1 вересня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 1 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!" — наголосив Терехов.

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Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Там закликали перебувати жителів Харківської області в укриттях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

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