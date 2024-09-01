Вибух у Харкові ввечері, 1 вересня

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Вибух у Харкові пролунав ввечері, 1 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!" — наголосив Терехов.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Там закликали перебувати жителів Харківської області в укриттях.