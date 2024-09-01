Вибух у Харкові ввечері, 1 вересня

У Харкові пролунав потужний вибух
1 вересня 2024 19:28
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вибух у Харкові пролунав ввечері, 1 вересня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Читайте також:
Вибух у Харкові
"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!" — наголосив Терехов.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Там закликали перебувати жителів Харківської області в укриттях.
Читайте Новини.LIVE!