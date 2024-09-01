Удар по Харькову 1 сентября — количество пострадавших выросло до 47

Число пострадавших в Харькове растет — среди них есть дети
В Харькове возросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки россиян. В настоящее время известно о 47 раненых, среди них семеро детей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Россияне ударили по Харькову
В воскресенье, 1 сентября, российские войска в очередной раз атаковали город Харьков. По предварительным данным ГСЧС, количество пострадавших в результате обстрелов возросло до 47 человек. Среди них семеро детей.
"Из-под завалов спасены три человека", — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте попаданий.
Чиновники отреагировали на удар по Харькову
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал международных партнеров к действиям после сегодняшней атаки РФ на Харьков.
На массированный удар по Харькову отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что должны быть привлечены все необходимые силы мира, чтобы остановить российский террор.
К Западу также обратился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина должна иметь возможность в полной мере использовать оружие, предоставленное международными партнерами, для защиты и уничтожения военных целей на территории агрессора.
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