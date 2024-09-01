Россияне нанесли 10 мощных ударов по Харькову — есть жертвы и разрушения

В Харькове прогремели мощные взрывы — россияне нанесли около десяти ударов по городу
1 сентября 2024 13:20
Ракетная атака. Иллюстративное фото: Shutterstock
В воскресенье, 1 сентября, в Харькове раздались взрывы. Власти призывают горожан оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Россияне нанесли около десяти ударов по городу
По словам Синегубова, в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры и потерпевшие.
"Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову", — говорится в сообщении.
Глава ОВА также сообщил об угрозе повторных ударов.
"Угроза остается. Будьте в укрытиях", — добавил он.
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