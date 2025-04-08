Взрыв в Харькове вечером 8 апреля — какая угроза

В Харькове прогремел мощный взрыв — что известно
Взрыв в Харькове прогремел вечером, 8 апреля. Известно, что российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Взрыв в Харькове 8 апреля
Информация о взрыве в городе появилась около 20:59.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован прилет по Киевскому району.
"На месте — пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил он.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, Терехов сообщил, что за прошедшие семь дней зафиксирован 41 обстрел Харькова. Враг атакует город, как в начале большой войны.
А 6 апреля российские захватчики сбросили авиабомбы на Золочевскую громаду на Харьковщине.
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