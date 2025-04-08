Взрыв в Харькове вечером 8 апреля — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: соцсети

Взрыв в Харькове прогремел вечером, 8 апреля. Известно, что российские оккупанты запустили ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Взрыв в Харькове 8 апреля

Информация о взрыве в городе появилась около 20:59.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован прилет по Киевскому району.

"На месте — пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — отметил он.

Пост Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников в направлении Харькова.

Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Терехов сообщил, что за прошедшие семь дней зафиксирован 41 обстрел Харькова. Враг атакует город, как в начале большой войны.

А 6 апреля российские захватчики сбросили авиабомбы на Золочевскую громаду на Харьковщине.