Взрыв в Харькове днем 24 июля

Ракета в небе. Фото: росСМИ

Взрыв в Харькове раздался днем, 24 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы .

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Взрыв в Харькове

"В Харькове был слышен взрыв!" – говорится в сообщении.

Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре — получили ранения.

Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.