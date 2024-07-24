Взрыв в Харькове днем 24 июля

В Харькове раздался сильный взрыв
24 июля 2024 16:56
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Взрыв в Харькове раздался днем, 24 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы .
Читайте также:
Взрыв в Харькове
"В Харькове был слышен взрыв!" – говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре — получили ранения.
Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.
Читайте Новини.LIVE!