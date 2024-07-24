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В Харькове раздался сильный взрыв

24 июля 2024 16:56
Виктория Козырь - редактор
Взрыв в Харькове днем 24 июля
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Взрыв в Харькове раздался днем, 24 июля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы .

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"В Харькове был слышен взрыв!" – говорится в сообщении.

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Пост о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре — получили ранения.

Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.

война Харьков взрыв Украина обстрелы оккупанты воздушная тревога

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