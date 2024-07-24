Удар по Харьковщине 24 июля - погиб один человек

Ракетный удар по Харьковщине — один человек погиб, есть раненые
Российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре — получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.
Последствия ракетного удара по Харьковщине 24 июля
Синегубов рассказал, что в среду оккупанты атаковали инфраструктурный объект в городе Лозовая. В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски.
"К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются", — отметил глава ОВА.
Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.
Незадолго после этого в городе слышали повторные взрывы. Захватчики нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, есть шесть пострадавших.
Кроме того, известно, что враг ударил по офису гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины. В результате атаки уничтожен фасад и перекрытие на нескольких этажах.
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