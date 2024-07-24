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Ракетный удар по Харьковщине — один человек погиб, есть раненые

24 июля 2024 15:50
Катерина Османская - Редактор
Удар по Харьковщине 24 июля - погиб один человек
Последствия ракетного удара в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov
Катерина Османская - Редактор

Российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре — получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

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Последствия ракетного удара по Харьковщине 24 июля

Синегубов рассказал, что в среду оккупанты атаковали инфраструктурный объект в городе Лозовая. В результате ракетного удара пострадали четыре человека, еще в отношении двух человек продолжаются поиски.

"К сожалению, из-под завалов изъяли одно тело человека. Данные устанавливаются", — отметил глава ОВА.

последствия удара по Харьковщине 24 июля
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, 24 июля Россия атаковала инфраструктурный объект в Харькове. На месте попадания возник сильный пожар.

Незадолго после этого в городе слышали повторные взрывы. Захватчики нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, есть шесть пострадавших.

Кроме того, известно, что враг ударил по офису гуманитарной организации, которая разминировала территорию Харьковщины. В результате атаки уничтожен фасад и перекрытие на нескольких этажах.

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