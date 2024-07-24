Вибух у Харкові вдень 24 липня

У Харкові пролунав сильний вибух
24 липня 2024 16:56
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вибух у Харкові пролунав вдень, 24 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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"У Харкові було чутно вибух!" — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. З-під завалів дістали одне тіло людини, ще чотири людини отримали поранення.
Також 24 липня Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.
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