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У Харкові пролунав сильний вибух

24 липня 2024 16:56
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Харкові вдень 24 липня
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Харкові пролунав вдень, 24 липня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Харкові було чутно вибух!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. З-під завалів дістали одне тіло людини, ще чотири людини отримали поранення.

Також 24 липня Росія атакувала інфраструктурний обʼєкт у Харкові. На місці влучання виникла сильна пожежа.

війна Харків вибух Україна обстріли окупанти повітряна тривога

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