В Харькове раздался взрыв
В Харькове раздался мощный взрыв. Пока его последствия уточняются.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 14 апреля.
Взрыв в Харькове
Россияне не перестают обстреливать Харьков. В городе раздался мощный взрыв. Пока его последствия выясняются.
Также в четырех областях — Одесской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, раздается воздушная тревога. Существует угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.
Напомним, что военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев объяснил, зачем россияне забрасывают КАБами Харьков и Харьковщину.
Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько людей хотят вернуться в город. При том, что принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в сложной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.
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