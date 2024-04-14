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В Харькове раздался взрыв

14 апреля 2024 16:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харькове раздался взрыв
Дым от взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харькове раздался мощный взрыв. Пока его последствия уточняются.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в воскресенье, 14 апреля.

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Сообщения о взрыве в Харькове. Фото: скриншот

Взрыв в Харькове

Россияне не перестают обстреливать Харьков. В городе раздался мощный взрыв. Пока его последствия выясняются.

Также в четырех областях — Одесской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, раздается воздушная тревога. Существует угроза ракетной опасности. Мирных жителей призывают оставаться в укрытиях.

Украина Харьков
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев объяснил, зачем россияне забрасывают КАБами Харьков и Харьковщину.

Мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, сколько людей хотят вернуться в город. При том, что принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в сложной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.

Харьков
взрыв
Украина
обстрелы
війна

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