У Харкові пролунав вибух

Дим від вибуху у місті. Ілюстративне фото: скриншот

У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки уточнюються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 14 квітня.

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Повідомлення про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Вибух у Харкові

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків. У місті пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки з'ясовуються.

Також у чотирьох областях — Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській, лунає повітряна тривога.Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки людей хочуть повернутися в місто. При тому, що примусова евакуація на Харківщині потрібна, бо частина населених пунктів справді перебуває у скрутній ситуації. Тому цей процес має розпочатися, попри те, що росіяни намагатимуться використати його у своїх пропагандистських цілях.