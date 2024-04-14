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У Харкові пролунав вибух

14 квітня 2024 16:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Харкові пролунав вибух
Дим від вибуху у місті. Ілюстративне фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки уточнюються.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 14 квітня.

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Повідомлення про вибух у Харкові. Фото: скриншот

Вибух у Харкові

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків. У місті пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки з'ясовуються.

Також у чотирьох областях — Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській, лунає повітряна тривога.Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

Україна Харків
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину.

Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки людей хочуть повернутися в місто. При тому, що примусова евакуація на Харківщині потрібна, бо частина населених пунктів справді перебуває у скрутній ситуації. Тому цей процес має розпочатися, попри те, що росіяни намагатимуться використати його у своїх пропагандистських цілях.

Харків
вибух
Україна
обстріли
війна

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