У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки уточнюються.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у неділю, 14 квітня.
Вибух у Харкові
Росіяни не припиняють обстрілювати Харків. У місті пролунав потужний вибух. Наразі його наслідки з'ясовуються.
Також у чотирьох областях — Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській, лунає повітряна тривога.Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.
Нагадаємо, що військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину.
Також ми писали, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, скільки людей хочуть повернутися в місто. При тому, що примусова евакуація на Харківщині потрібна, бо частина населених пунктів справді перебуває у скрутній ситуації. Тому цей процес має розпочатися, попри те, що росіяни намагатимуться використати його у своїх пропагандистських цілях.
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