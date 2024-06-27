В Харькове днем 27 июня был слышен взрыв

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: 831 бригада тактической авиации

В Харькове в четверг, 27 июня, во время воздушной тревоги был слышен взрыв. Ранее жителей города предупреждали об угрозе применения баллистики.

О взрыве сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове взрыв. Будьте осторожны!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Терехова

Позже мэр написал, что российские захватчики снова ударили по образовательной инфраструктуре — попадание зафиксировано по одному из корпусов высшего учебного заведения.

Скриншот сообщения Терехова

В 16:16 Терехов уточнил, что из-за российского обстрела пострадали не корпуса учебного заведения, а район жилой застройки — некоторые из домов разрушены. Также было повреждено общежитие одного из заведений высшего образования.

"Информации о погибших и пострадавших не поступало", — добавил мэр.

Скриншот сообщения Терехова

Ранее Воздушные силы сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения с востока.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 16.10 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в течение последних суток несколько раз атаковали Харьковскую область, в результате чего были ранены 12 человек.

Также мы писали, что 25 июня враг КАБ обстрелял Харьков. В результате попаданий российских авиабомб пострадали жилые дома одного из районов города.