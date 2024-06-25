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Росіяни КАБами атакували житлові будинки найбільшого району Харкова

25 червня 2024 11:12
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Авіаудар по житловому району Харкова — які наслідки
Наслідки ворожих ударів по Харкову. Фото: ілюстративне, Олег Синєгубов
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Під час повітряної тривоги о 10 ранку 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 25 червня.

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Внаслідок ворожої атаки авіаційними керованими бомбами на Харков було пошкоджено багатоквартирні будинки одного із найбільших житлових районів міста. Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.

атака КАБів на Харков
Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та гендиректора ЮНЕСКО Одрі Азуле з проханням допомогти припинити російські обстріли Харкова та області. За його словами, у місті зруйновано близько 800 освітніх закладів.

Раніше ми писали, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

війна
Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
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війна в Україні
авіабомба

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