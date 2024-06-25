Авіаудар по житловому району Харкова — які наслідки

Наслідки ворожих ударів по Харкову. Фото: ілюстративне, Олег Синєгубов

Під час повітряної тривоги о 10 ранку 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 25 червня.

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Внаслідок ворожої атаки авіаційними керованими бомбами на Харков було пошкоджено багатоквартирні будинки одного із найбільших житлових районів міста. Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та гендиректора ЮНЕСКО Одрі Азуле з проханням допомогти припинити російські обстріли Харкова та області. За його словами, у місті зруйновано близько 800 освітніх закладів.

Раніше ми писали, що очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.