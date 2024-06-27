У Харкові вдень 27 червня було чутно вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: 831 бригада тактичної авіації

У Харкові у четвер, 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибух. Раніше мешканців міста попереджали про загрозу застосування балістики.

Про вибух повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Вибух у Харкові 27 червня

"У Харкові вибух. Будьте обережні!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Терехова

Згодом міський голова написав, що російські загарбники знову вдарили по освітній інфраструктурі — влучання зафіксовано по одному з корпусів вищого навчального закладу.

Скриншот допису Терехова

О 16:16 Терехов уточнив, що через російський обстріл постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови — деякі з будинків зруйновані. Також було пошкоджено гуртожиток одного з закладів вищої освіти.

"Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", — додав мер.

Скриншот допису Терехова

Раніше Повітряні сили повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 16:10 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область, внаслідок чого було поранено 12 людей.

Також ми писали, що 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок влучань російських авіабомб постраждали житлові будинки одного із районів міста.