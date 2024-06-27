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У Харкові пролунав вибух

27 червня 2024 16:02
оновлено: 16:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові вдень 27 червня було чутно вибух
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: 831 бригада тактичної авіації
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові у четвер, 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибух. Раніше мешканців міста попереджали про загрозу застосування балістики.

Про вибух повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Вибух у Харкові 27 червня

"У Харкові вибух. Будьте обережні!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Терехова

Згодом міський голова написав, що російські загарбники знову вдарили по освітній інфраструктурі — влучання зафіксовано по одному з корпусів вищого навчального закладу. 

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Скриншот допису Терехова

О 16:16 Терехов уточнив, що через російський обстріл постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови — деякі з будинків зруйновані. Також було пошкоджено гуртожиток одного з закладів вищої освіти.

"Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", — додав мер.

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Скриншот допису Терехова

Раніше Повітряні сили повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. 

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 16:10 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога в Україні на 16:00 27 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область, внаслідок чого було поранено 12 людей.

Також ми писали, що 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок влучань російських авіабомб постраждали житлові будинки одного із районів міста.

Харків
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обстріли
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війна в Україні
авіабомба

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