У Харкові вдень 27 червня було чутно вибух

У Харкові пролунав вибух
У Харкові у четвер, 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибух. Раніше мешканців міста попереджали про загрозу застосування балістики.
Про вибух повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Вибух у Харкові 27 червня
"У Харкові вибух. Будьте обережні!" — йдеться у повідомленні.
Згодом міський голова написав, що російські загарбники знову вдарили по освітній інфраструктурі — влучання зафіксовано по одному з корпусів вищого навчального закладу.
О 16:16 Терехов уточнив, що через російський обстріл постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови — деякі з будинків зруйновані. Також було пошкоджено гуртожиток одного з закладів вищої освіти.
"Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", — додав мер.
Раніше Повітряні сили повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Зазначимо, що станом на 16:10 повітряна тривога оголошена у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, російські окупанти протягом останньої доби декілька разів атакували Харківську область, внаслідок чого було поранено 12 людей.
Також ми писали, що 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок влучань російських авіабомб постраждали житлові будинки одного із районів міста.
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