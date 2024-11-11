Атака на Харьков 11 ноября — в городе раздался взрыв

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео, ТСН

Российские войска в очередной раз ударили по Харькову. В городе раздался взрыв, возможны повторные пуски.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 11 ноября.

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По данным Терехова, российская армия вечером 11 ноября ударила по Харькову.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны — возможны повторные удары по городу", — написал городской голова.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках вражеских КАБов на город.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 20:53. По состоянию на 22:06 угроза наблюдается еще для семи областей Украины.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: скриншот

Напомним, 9 ноября Россия нанесла удар авиабомбой по Слободскому району Харькова. Враг попал по открытой местности, но в результате взрыва и обломков были повреждены дома.

Также мы писали о том, что в Харькове продолжается ликвидация последствий российской атаки 8 ноября.