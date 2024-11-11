Атака на Харків 8 листопада — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото
У ніч проти 8 листопада російська армія атакувала Харків. Одна із пошкоджених багатоповерхівок досі відновлюється після влучання.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 11 листопада.
Наслідки атаки на Харків 8 листопада
У п'ятницю, 8 листопада, російські війська завдали чергового удару по Харкову, застосувавши 500-кілограмову бомбу. Внаслідок ворожої атаки у місті були пошкоджені житлові будинки.
Наразі у багатоповерхівці, яка була пошкоджена під час обстрілів, OSB-плитами вже закрили розбиті вікна.
Повідомляється, що на місці влучання досі продовжують працювати газовики та енергетики, які ліквідують наслідки російського удару.
Нагадаємо, мешканка пошкодженого будинку у Харкові вночі 8 листопада розповіла, що їй запам'яталося з російської атаки.
Також 8 листопада один з російських снарядів влучив по центральній частині міста, на площі Свободи. В університеті ім. Каразіна, розташованому неподалік, повилітали вікна.
Раніше ми писали про те, що, за даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, загалом у місті пошкоджено понад 8,3 тисячі житлових будинків.
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