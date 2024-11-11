Атака на Харків 8 листопада — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Відновлена багатоповерхівка після влучання у Харкові. Фото: Новини.LIVE.

У ніч проти 8 листопада російська армія атакувала Харків. Одна із пошкоджених багатоповерхівок досі відновлюється після влучання.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 11 листопада.

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Наслідки атаки на Харків 8 листопада

У п'ятницю, 8 листопада, російські війська завдали чергового удару по Харкову, застосувавши 500-кілограмову бомбу. Внаслідок ворожої атаки у місті були пошкоджені житлові будинки.

Який вигляд має пошкоджений будинок у Харкові 8 листопада. Фото: Новини.LIVE

Наразі у багатоповерхівці, яка була пошкоджена під час обстрілів, OSB-плитами вже закрили розбиті вікна.

Будинок, який було пошкоджено КАБом у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Повідомляється, що на місці влучання досі продовжують працювати газовики та енергетики, які ліквідують наслідки російського удару.

Нагадаємо, мешканка пошкодженого будинку у Харкові вночі 8 листопада розповіла, що їй запам'яталося з російської атаки.

Також 8 листопада один з російських снарядів влучив по центральній частині міста, на площі Свободи. В університеті ім. Каразіна, розташованому неподалік, повилітали вікна.

Раніше ми писали про те, що, за даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, загалом у місті пошкоджено понад 8,3 тисячі житлових будинків.