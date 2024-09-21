Взрывы в Харькове 21 сентября

В Харькове раздался взрыв — Россия попала в многоэтажку
Взрывы в Харькове раздались вечером сейчас, 21 сентября. Причиной стал пуск УАБов россиянами.
Об этом в своем Telegram сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове вечером 21 сентября
"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны — враг совершил пуски УАБов", — говорится в сообщении Терехова в 23:00.
В то же время Синегубов подтвердил информацию, однако в его сообщении речь шла об одном ударе. Через несколько минут он уточнил, что было два прилета.
Через несколько минут мэр Харькова добавил, что, по предварительным данным, прилет был в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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