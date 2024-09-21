Взрывы в Харькове 21 сентября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Харькове раздались вечером сейчас, 21 сентября. Причиной стал пуск УАБов россиянами.

Об этом в своем Telegram сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Взрывы в Харькове вечером 21 сентября

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны — враг совершил пуски УАБов", — говорится в сообщении Терехова в 23:00.

В то же время Синегубов подтвердил информацию, однако в его сообщении речь шла об одном ударе. Через несколько минут он уточнил, что было два прилета.

Через несколько минут мэр Харькова добавил, что, по предварительным данным, прилет был в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.