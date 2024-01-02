Взрывы в Харькове 2 января - что известно

Пуск ракет С-300. Иллюстративное фото: росСМИ

В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что россияне наносят ракетные удары по городу.

Об этом сообщают ВВС Украины.

Читайте также:

Взрывы в Харькове

По сообщению украинских ВВС, перед этим было предупреждение об угрозе баллистического вооружения Харьковской области.

Источник: соцсети

В то же время, мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что из российского Белгорода осуществился запуск переоборудованных зенитных ракет С-300.

Источник: соцсети

Взрывы также подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОГА Олег Синегубов.

Сообщение Терехова. Источник: соцсети

Сообщение Синегубова. Источник: соцсети

Напомним, что сегодня ракетами "Кинжал" оккупанты атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.

В то же время количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло. Спасательные службы продолжают разбирать завалы, вызванные обстрелом города.