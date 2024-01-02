Взрывы в Харькове 2 января - что известно

В Харькове раздался взрыв — россияне атакуют город
В Харькове раздаются взрывы. Сообщается, что россияне наносят ракетные удары по городу.
Об этом сообщают ВВС Украины.
Взрывы в Харькове
По сообщению украинских ВВС, перед этим было предупреждение об угрозе баллистического вооружения Харьковской области.
В то же время, мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что из российского Белгорода осуществился запуск переоборудованных зенитных ракет С-300.
Взрывы также подтвердили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ХОГА Олег Синегубов.
Напомним, что сегодня ракетами "Кинжал" оккупанты атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.
В то же время количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова российскими ракетами возросло. Спасательные службы продолжают разбирать завалы, вызванные обстрелом города.
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