Вибухи у Харкові 2 січня — що відомо

Пуск ракет С-300. Ілюстративне фото: росЗМІ

В Харкові лунають вибухи. Повідомляється, що росіяни завдають ракетних ударів по місту.

Про це повідомляють ВПС України.

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За повідомленням українських ВПС, перед цим було попередження про загрозу балістичного озброєння для Харківської області.

Джерело: соцмережі

Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що з російського Бєлгорода здійснився запуск переобладнаних зенітних ракет С-300.

Джерело: соцмережі

Вибухи також підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОДА Олег Синєгубов.

Допис Терехова. Джерело: соцмережі

Допис Синєгубова. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

Водночас кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими ракетами зросла. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, спричинені обстрілом міста.