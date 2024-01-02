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У Харкові пролунав вибух — росіяни атакують місто

2 січня 2024 22:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи у Харкові 2 січня — що відомо
Пуск ракет С-300. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові лунають вибухи. Повідомляється, що росіяни завдають ракетних ударів по місту. 

Про це повідомляють ВПС України

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Вибухи у Харкові

За повідомленням українських ВПС, перед цим було попередження про загрозу балістичного озброєння для Харківської області.

У Харкові пролунав вибух — росіяни атакують місто
Джерело: соцмережі

Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що з російського Бєлгорода здійснився запуск переобладнаних зенітних ракет С-300.

У Харкові пролунав вибух — росіяни атакують місто
Джерело: соцмережі

Вибухи також підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОДА Олег Синєгубов.

У Харкові пролунав вибух — росіяни атакують місто
Допис Терехова. Джерело: соцмережі
У Харкові пролунав вибух — росіяни атакують місто
Допис Синєгубова.  Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

Водночас кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими ракетами зросла. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, спричинені обстрілом міста.

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