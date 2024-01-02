Вибухи у Харкові 2 січня — що відомо

У Харкові пролунав вибух — росіяни атакують місто
В Харкові лунають вибухи. Повідомляється, що росіяни завдають ракетних ударів по місту.
Про це повідомляють ВПС України.
Вибухи у Харкові
За повідомленням українських ВПС, перед цим було попередження про загрозу балістичного озброєння для Харківської області.
Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що з російського Бєлгорода здійснився запуск переобладнаних зенітних ракет С-300.
Вибухи також підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОДА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що сьогодні ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.
Водночас кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова російськими ракетами зросла. Рятувальні служби продовжують розбирати завали, спричинені обстрілом міста.
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