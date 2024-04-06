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В Харькове раздался взрыв — что известно

6 апреля 2024 15:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздался взрыв — что известно
Ракета в небе. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Харькове раздался днем, 6 апреля. Российские оккупанты в очередной раз обстреливают город.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, захватчики наносят удары.

"Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!" — добавил он.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что около 00:30 в субботу, 6 апреля, на Харьков происходила атака российских захватчиков — гремели взрывы в городе. Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил о попадании рядом с жилой застройкой.

Известно, что россияне убили семь человек, еще 11 — получили ранения. В результате атаки РФ полностью разрушена автозаправочная станция и повреждены линии электропередач. Посреди разбитых девятиэтажек есть две воронки, размером 5 на 5 метров.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
Олег Синегубов
воздушная тревога

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