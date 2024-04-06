У Харкові пролунав вибух — що відомо
Вибух у Харкові пролунав вдень, 6 квітня. Російські окупанти вкотре обстрілюють місто.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Вибух у Харкові
За словами Синєгубова, загарбники завдають ударів.
"Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!" — додав він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.
Відомо, що росіяни вбили сімох людей, ще 11 — отримали поранення. Внаслідок атаки РФ повністю зруйнована автозаправна станція та пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок є дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.
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