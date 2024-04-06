У Харкові пролунав вибух — що відомо

Ракета в небі. Фото: Pixabay

Вибух у Харкові пролунав вдень, 6 квітня. Російські окупанти вкотре обстрілюють місто.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, загарбники завдають ударів.

"Жителі Харкова та області: будьте в укриттях!" — додав він.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що близько 00:30 в суботу, 6 квітня, на Харків відбувалась атака російських загарбників — гриміли вибухи в місті. Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання поруч із житловою забудовою.

Відомо, що росіяни вбили сімох людей, ще 11 — отримали поранення. Внаслідок атаки РФ повністю зруйнована автозаправна станція та пошкоджені лінії електропередач. Посеред побитих дев'ятиповерхівок є дві вирви, розміром 5 на 5 метрів.