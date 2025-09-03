Взрывы в Харькове 3 сентября — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: Reuters

В Харькове вечером 3 сентября раздались звуки взрывов. Российская армия атаковала город с помощью ударного дрона "Молния".

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Telegram.

Харьков под атакой БпЛА

Около 19:30 в городе были слышны громкие взрывы. Как сообщил городской голова, российские войска атаковали Харьков с помощью дрона "Молния".

По уточненной информации стало известно, что попадание произошло на территории одного из учебных заведений города.

"По уточненной информации, прилет вражеского дрона "Молния" произошел на территорию учебного заведения в Салтовском районе. На данный момент без пострадавших. Информация о возможных разрушениях уточняется", — сообщил Терехов.

Напомним, российская армия нанесла удары дронами и КАБами по Харьковской области.

А также стало известно, что украинские военные уничтожили российский "Сонцепёк" на Харьковском направлении.