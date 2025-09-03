Відео
Головна Харків У Харкові пролунав вибух — що відомо

У Харкові пролунав вибух — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:40
Вибухи в Харкові 3 вересня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: Reuters

У Харкові ввечері 3 вересня пролунали звуки вибухів. Російська армія атакувала місто за допомогою ударного дрону "Молнія".

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Харків під атакою БпЛА

Близько 19:30 у місті було чутно гучні вибухи. Як повідомив міський голова, російські війська атакували Харків за допомогою дрону "Молнія".

За уточненою інформацією стало відомо, що влучання відбулося на території одного з навчальних закладів міста.

"За уточненою інформацією, приліт ворожого дрону "Молнія" стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється", — повідомив Терехов.

Обстріл Харкова 3 вересня
Заява Ігоря Терехова. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, російська армія завдала ударів дронами та КАБами по Харківщині.

А також стало відомо, що українські військові знищили російський "Сонцепьок" на Харківському напрямку.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
