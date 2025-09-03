Вибухи в Харкові 3 вересня — що відомо

У Харкові пролунав вибух — що відомо
У Харкові ввечері 3 вересня пролунали звуки вибухів. Російська армія атакувала місто за допомогою ударного дрону "Молнія".
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Харків під атакою БпЛА
Близько 19:30 у місті було чутно гучні вибухи. Як повідомив міський голова, російські війська атакували Харків за допомогою дрону "Молнія".
За уточненою інформацією стало відомо, що влучання відбулося на території одного з навчальних закладів міста.
"За уточненою інформацією, приліт ворожого дрону "Молнія" стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється", — повідомив Терехов.
Нагадаємо, російська армія завдала ударів дронами та КАБами по Харківщині.
А також стало відомо, що українські військові знищили російський "Сонцепьок" на Харківському напрямку.
Читайте Новини.LIVE!