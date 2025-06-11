Обстрел Харькова 11 июня - двое погибших и 60 пострадавших

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

В Харькове из-за ночного российского удара 11 июня два человека погибли, еще 60 пострадали. Среди раненых есть дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

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В полиции отметили, что под атакой врага находились жилые массивы в Слободском и Основянском районах города.

"Вражеские БпЛА попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов. В домах граждан вспыхнули пожары. Также горели автомобили, детская площадка", — говорится в сообщении.

Пожар в доме после обстрела. Фото: Нацполиция

Правоохранители добавили, что в результате обстрелов погибли 65-летний мужчина и 47-летняя женщина.

"Различные травмы получили 60 харьковчан. Среди пострадавших — девять детей, троих из которых доставили в больницу, другим оказали помощь на месте", — подытожили в полиции.

Полицейский помогает пострадавшей. Фото: Нацполиция

Пострадавшая из-за удара РФ общается с правоохранителем. Фото: Нацполиция

Напомним, ночью 11 июня российский дрон-камикадзе "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом в Слободском районе Харькова. В результате удара на трех этажах возникли масштабные пожары.