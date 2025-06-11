Обстріл Харкова 11 червня — двоє загиблих та 60 постраждалих

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У Харкові через нічний російський удар 11 червня дві людини загинуло, ще 60 постраждало. Серед поранених є діти.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

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У поліції зазначили, що під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.

"Ворожі БпЛА влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків. В оселях громадян зайнялися пожежі. Також горіли автомобілі, дитячий майданчик", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у будинку після обстрілу. Фото: Нацполіція

Правоохоронці додали, що внаслідок обстрілів загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка.

"Різні травми отримали 60 харків'ян. Серед постраждалих – дев'ятеро дітей, трьох з яких доставили до лікарні, іншим надали допомогу на місці", — підсумували у поліції.

Поліцейський допомагає постраждалій. Фото: Нацполіція

Постраждала через удар РФ спілкується з правоохоронцем. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вночі 11 червня російський дрон-камікадзе "Шахед" влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у Слобідському районі Харкова. Унаслідок удару на трьох поверхах виникли масштабні пожежі.