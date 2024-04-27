В Харькове россияне нанесли удары по психиатрической больнице — пострадала женщина

Пострадавшее из-за обстрела здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове российские захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психиатрической больнице. В результате обстрела пострадала женщина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в субботу, 27 апреля.

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Прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 27 апреля захватчики нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова.

"Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психиатрической больницы", — сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая — в нескольких метрах от отделения, в котором находились 60 пациентов и 5 человек персонала. 53-летняя женщина получила ранение.

Всего в отделениях медицинского учреждения находились на лечении около 1000 пациентов. Здания психиатрической больницы получили разрушения и повреждения.

В прокуратуре отметили, что, скорее всего, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Сотрудники прокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Работники прокуратуры возле разрушенного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушенное здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что в ночь на 27 апреля в Харькове прогремели взрывы во время ракетной атаки на область.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о "прилете" в Салтовском районе города. По его словам, ракета попала между корпусами медучреждения, взрывная волна вышибала там окна.