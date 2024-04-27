В Харькове россияне нанесли удары по психиатрической больнице — пострадала женщина
В Харькове российские захватчики нанесли ракетные удары по функционирующей областной психиатрической больнице. В результате обстрела пострадала женщина.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре в субботу, 27 апреля.
Обстрел психбольницы в Харькове
Прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 27 апреля захватчики нанесли ракетные удары по Салтовскому району Харькова.
"Зафиксировано попадание в землю на территории действующей областной клинической психиатрической больницы", — сообщили в прокуратуре.
Сообщается, что одна из вражеских ракет попала возле пищеблока, другая — в нескольких метрах от отделения, в котором находились 60 пациентов и 5 человек персонала. 53-летняя женщина получила ранение.
Всего в отделениях медицинского учреждения находились на лечении около 1000 пациентов. Здания психиатрической больницы получили разрушения и повреждения.
В прокуратуре отметили, что, скорее всего, враг ударил по городу двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
Напомним, что в ночь на 27 апреля в Харькове прогремели взрывы во время ракетной атаки на область.
Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о "прилете" в Салтовском районе города. По его словам, ракета попала между корпусами медучреждения, взрывная волна вышибала там окна.
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