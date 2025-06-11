Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове разбирают завалы после атаки 7 июня — найдены тела

В Харькове разбирают завалы после атаки 7 июня — найдены тела

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 14:38
В Харькове до сих пор ищут тела под завалами после атаки 7 июня
Спасатели ищут тела под завалами. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове не прекращаются поисково-спасательные работы после комбинированной воздушной атаки, которую российские войска совершили в ночь на 7 июня. В ходе работ были обнаружены еще несколько погибших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

В Харькове продолжают искать людей под завалами

Харків
Поисковые работы. Фото: ГСЧС Харьковщины
Харків пошукові роботи
Разбор завалов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Городской голова Харькова заявил, что на территории одного из предприятий в Киевском районе уже деблокировали тело одного погибшего человека. Еще одно тело обнаружено, сейчас спасатели пытаются извлечь его из-под завалов.

Харків розбір завалів
Спасатели нашли тело. Фото: ГСЧС Харьковской области

Терехов отметил, что под завалами могут оставаться и другие тела. Поисковая операция продолжается, спасатели работают в усиленном режиме.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время. Враг нанес удары с помощью более дронов-камикадзе типа "Шахед", а также применил управляемые авиабомбы (КАБы) и ракеты. По уточненным данным Ситуационного центра, по городу было выпущено 48 "Шахедов", две ракеты и четыре КАБа.

Одна из ракет попала в жилой дом в центре города, где загорелись квартиры на нескольких верхних этажах — с шестого по девятый. По предварительным оценкам, под обломками могут быть жители дома.

В Киевском районе города зафиксировано два прямых попадания дронов: один - в частный дом, другой — на территорию высшего учебного заведения.

ГСЧС Харьковская область обстрелы спасатели Харьков жертвы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации