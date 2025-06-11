В Харькове до сих пор ищут тела под завалами после атаки 7 июня

В Харькове разбирают завалы после атаки 7 июня — найдены тела
В Харькове не прекращаются поисково-спасательные работы после комбинированной воздушной атаки, которую российские войска совершили в ночь на 7 июня. В ходе работ были обнаружены еще несколько погибших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове продолжают искать людей под завалами
Городской голова Харькова заявил, что на территории одного из предприятий в Киевском районе уже деблокировали тело одного погибшего человека. Еще одно тело обнаружено, сейчас спасатели пытаются извлечь его из-под завалов.
Терехов отметил, что под завалами могут оставаться и другие тела. Поисковая операция продолжается, спасатели работают в усиленном режиме.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время. Враг нанес удары с помощью более дронов-камикадзе типа "Шахед", а также применил управляемые авиабомбы (КАБы) и ракеты. По уточненным данным Ситуационного центра, по городу было выпущено 48 "Шахедов", две ракеты и четыре КАБа.
Одна из ракет попала в жилой дом в центре города, где загорелись квартиры на нескольких верхних этажах — с шестого по девятый. По предварительным оценкам, под обломками могут быть жители дома.
В Киевском районе города зафиксировано два прямых попадания дронов: один - в частный дом, другой — на территорию высшего учебного заведения.
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