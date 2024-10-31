Обстрел Харькова 30 октября — фоторепортаж последствий атаки

Последствия российского обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжается разбор завалов после российского обстрела 30 октября. Враг попал по многоэтажке в Салтовском районе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 35 раненых людях.

Последствия российского обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

Сейчас девять человек в среднем и тяжелом состоянии. Одному человеку пришлось ампутировать голень. Известно, что оккупанты убили 12-летнего мальчика, еще один 15-летний подросток находится под завалами на первом этаже.

"Скорее всего, он погиб", — отметил Чубенко.

Последствия российского обстрела Харькова 30 октября. Фото: Новини.LIVE

Спасательные работы будут до последнего кирпича.

Напомним, в Харькове под завалами находится еще один ребенок. Речь идет о 15-летнем мальчике.

Известно, что управляемая авиабомба попала в многоэтажку, уничтожив по меньшей мере два этажа — третий и четвертый.