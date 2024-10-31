Обстріл Харкова 30 жовтня — фоторепортаж наслідків атаки

У Харкові розбирають завали після обстрілу — фоторепортаж
У Харкові триває розбір завалів після російського обстрілу 30 жовтня. Ворог влучив по багатоповерхівці у Салтівському районі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Розбір завалів у Харкові
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що станом на зараз відомо про 35 поранених людей.
Наразі дев'ять осіб у середньому та тяжкому станах. Одній людині довелося ампутувати гомілку. Відомо, що окупанти вбили 12-річного хлопчика, ще один 15-річний підліток перебуваэ під завалами на першому поверсі.
"Скоріше за все, він загинув", — зазначив Чубенко.
Рятувальні роботи будуть до останньої цеглини.
Нагадаємо, у Харкові під завалами перебуває ще одна дитина. Йдеться про 15-річного хлопчика.
Відомо, що керована авіабомба влучила в багатоповерхівку, знищивши щонайменше два поверхи — третій і четвертий.
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