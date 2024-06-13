Обстрелы Харькова — найдена авиабомба

В Харькове саперы обнаружили сверхмощную авиабомбу, которую россияне выпустили по городу
В прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН. Это сверхмощное оружие было выпущено русскими захватчиками по частному сектору города.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в четверг, 13 июня.
В Харькове обнаружили мощную бомбу
Сотрудники ГСЧС Украины обнаружили и обезвредили мощную российскую авиабомбу УМПБ Д-30СН в прифронтовой зоне Харькова.
Это одна из сверхмощных бомб, которые сейчас российские захватчики сбрасывают на город. Всегда слаженным действиям саперов никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что глава Харьковской ОВО Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось. Однако он предостерег, что угроза обстрелов все еще остается.
Напоминаем, что россияне продолжают бить по Харьковской области с помощью артиллерии, дронов-камикадзе, баллистики и авиабомб. За прошедшие сутки было повреждено гражданское имущество и госпитализированы люди, получившие травмы после взрывов.
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