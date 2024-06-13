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В Харькове саперы обнаружили сверхмощную авиабомбу, которую россияне выпустили по городу

13 июня 2024 20:18
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрелы Харькова — найдена авиабомба
Сотрудник ГСЧС возле обнаруженной российской авиабомбы. Фото: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В прифронтовом Харькове саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования в очередной раз изъяли смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН. Это сверхмощное оружие было выпущено русскими захватчиками по частному сектору города.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в четверг, 13 июня.

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В Харькове обнаружили мощную бомбу

Сотрудники ГСЧС Украины обнаружили и обезвредили мощную российскую авиабомбу УМПБ Д-30СН в прифронтовой зоне Харькова.

Это одна из сверхмощных бомб, которые сейчас российские захватчики сбрасывают на город. Всегда слаженным действиям саперов никто не пострадал.

в Харькове нашли бомбу
Сапер обезвреживает авиационную бомбу. Фото: ГСЧС
в Харькове обнаружили бомбу
Сотрудники ГСЧС на месте обнаружения авиабомбы. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что глава Харьковской ОВО Олег Синегубов заявил, что количество российских обстрелов города с применением систем С-300 значительно уменьшилось. Однако он предостерег, что угроза обстрелов все еще остается.

Напоминаем, что россияне продолжают бить по Харьковской области с помощью артиллерии, дронов-камикадзе, баллистики и авиабомб. За прошедшие сутки было повреждено гражданское имущество и госпитализированы люди, получившие травмы после взрывов.

Украина
Харьков
авиабомба
ГСЧС
обстрелы
война

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