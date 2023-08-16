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В Харькове СБУ задержала пророссийского пропагандиста

16 августа 2023 17:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове СБУ задержала пророссийского пропагандиста
Правоохранители объявляют подозрение коллаборанту. Фото: Владислав Абдула / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Служба безопасности задержала в Харькове пророссийского пропагандиста, помогавшего агрессору в войне против Украины. Мужчина продвигал тезисы росСМИ и распространял в интернете сообщения в поддержку РФ.

Об этом сообщил представитель Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Киберспециалисты СБУ установили, что 55-летний житель Харькова распространял в сети Интернет материалы, где оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и признавал ее правомерной.

Для продвижения этих противоправных материалов интернет-агитатор использовал страницу в запрещенной в Украине российской сети "Одноклассники".

Мужчина регулярно публиковал свои сообщения, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах и занимался дискредитацией Сил обороны.

"Злоумышленник публиковал видео, в которых российские "освободители", так сказать, увольняют и эвакуируют мирное население, а также утверждают, что Украина была и будет российской землей, а они лишь восстанавливают суверенитет над этой землей", рассказывает представитель облуправления СБУ.

Инициированные СБУ лингвистические экспертизы подтвердили факты противоправной деятельности фигуранта.

На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

Напомним, что житель пгт Золочев (Харьковская область) выражал пророссийские взгляды через Интернет, публикуя в российской социальной сети сообщения в поддержку действий РФ. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Также мы писали о том, что в Купянском районе местный житель устраивался на работу к оккупантам и обеспечивал транслирование российской пропаганды.

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