Виправдовував дії окупантів: на Харківщині викрито ще одного шанувальника "руського миру"
Мешканець смт Золочів (Харківська область) висловлював проросійські погляди через Інтернет, публікуючи в російській соціальній мережі дописи на підтримку дій РФ. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали справи
Згідно з даними слідства, мешканець селища міського типу Золочів у Богодухівському районі висловлював свої проросійські погляди через Інтернет. Він опублікував свої думки на забороненій в Україні соціальній платформі, висловлюючи підтримку діям Російської Федерації.
"У публікаціях, поширених чоловіком, містилися тези кремлівської пропаганди про "теракти київського режиму проти мирних жителів" та "спеціальну військову операцію", — розповідають правоохоронці.
49-річному чоловіку оголосили підозру за фактом поширення матеріалів, де він виправдовував, визнав законним та споживав збройну агресію РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Нагадаємо, що харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишньої поліцейської з Куп'янського району. Вона добровільно працювала на російських окупантів, а після деокупації втекла до країни-агресорки.
Також ми писали про те, що директорка фермерського господарства смт Великий Бурлук у Харківській області займалася господарською діяльністю у співпраці з окупаційною владою, сприяючи вивезенню українського врожаю до РФ.