Виправдовував дії окупантів: на Харківщині викрито ще одного шанувальника "руського миру"

Прокуратура оголошує підозру чоловіку. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Мешканець смт Золочів (Харківська область) висловлював проросійські погляди через Інтернет, публікуючи в російській соціальній мережі дописи на підтримку дій РФ. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

Згідно з даними слідства, мешканець селища міського типу Золочів у Богодухівському районі висловлював свої проросійські погляди через Інтернет. Він опублікував свої думки на забороненій в Україні соціальній платформі, висловлюючи підтримку діям Російської Федерації.

"У публікаціях, поширених чоловіком, містилися тези кремлівської пропаганди про "теракти київського режиму проти мирних жителів" та "спеціальну військову операцію", — розповідають правоохоронці.

49-річному чоловіку оголосили підозру за фактом поширення матеріалів, де він виправдовував, визнав законним та споживав збройну агресію РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, що харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишньої поліцейської з Куп'янського району. Вона добровільно працювала на російських окупантів, а після деокупації втекла до країни-агресорки.

Також ми писали про те, що директорка фермерського господарства смт Великий Бурлук у Харківській області займалася господарською діяльністю у співпраці з окупаційною владою, сприяючи вивезенню українського врожаю до РФ.