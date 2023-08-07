В Харькове СБУ задержала железнодорожника, который наводил огонь на эшелоны с техникой ВСУ

Задержание злоумышленника, передавшего оккупантам информацию. Фото: Владислав Абдула / Facebook

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание железнодорожника, который передавал оккупантам информацию о маршрутах подвижных составов с военной техникой ВСУ и фотографировал последствия обстрелов. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает спикер областного управления СБУ Владислав Абдула .

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Контрразведка Службы безопасности успешно задержала еще одного вражеского информатора, пытавшегося собрать данные о Силах обороны нашего региона для спецслужб Российской Федерации. Стало известно, что мужчина является работником одной из местных железнодорожных станций.

Его задачей было отслеживать маршруты перемещения подвижных составов, перевозивших военную технику Вооруженных сил Украины. Кроме того, этот коллаборант российских спецслужб пытался выяснить количество тяжелого вооружения, которое транспортировалось до передовых позиций.

"Кроме того, злоумышленник фотографировал последствия российских воздушных ударов по инфраструктуре областного центра. Полученную информацию он посылал в виде медиафайлов в закрытую пророссийскую телеграмму-группу", — говорится в сообщении.

Во время обыска в его проживании был обнаружен мобильный телефон с большим количеством доказательств разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупационной силы.

Скриншоты с телефона коллаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Скриншоты с телефона коллаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Скриншоты с телефона коллаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Скриншоты с телефона коллаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook 1/4 _ 4

В настоящее время следователи Службы безопасности объявили о подозрении злоумышленнику согласно статье 114-2 Уголовного кодекса Украины. За незаконное распространение информации о направлении, перемещении оружия и военного снаряжения в Украину, а также движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, ему грозит до 8 лет заключения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а расследование продолжается.

Напомним, что суд признал виновным харьковского сепаратиста, призвавшего к созданию "ХНР".

Также мы писали о том, что следователи сообщили жителю Харьковского района о подозрении в поддержке российской агрессии и незаконном хранении боеприпасов. Муж распространял на своей странице фото- и видеоматериалы с пророссийскими нарративами.