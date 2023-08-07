У Харкові СБУ затримала залізничника, який наводив вогонь на ешелони з технікою ЗСУ

Затримання зловмисника, що передавав окупантам інформацію. Фото: Владислав Абдула / Facebook

У Харкові співробітники Служби безпеки України здійснили затримання залізничника, який передавав окупантам інформацію про маршрути рухомих складів з військовою технікою ЗСУ та фотографував наслідки обстрілів. Йому загрожує до 8 років тюрьми.

Про це повідомляє речник обласного управління СБУ Владислав Абдула.

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Контррозвідка Служби безпеки успішно затримала ще одного ворожого інформатора, який намагався зібрати дані про Сили оборони нашого регіону для спецслужб Російської Федерації. Стало відомо, що цей чоловік є працівником однієї з місцевих залізничних станцій.

Його завданням було відслідковувати маршрути переміщення рухомих складів, які перевозили військову техніку Збройних Сил України. Крім того, цей колаборант російських спецслужб намагався з'ясувати кількість важкого озброєння, яке транспортували до передових позицій.

"Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську Телеграм-групу", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в його мешканні був виявлений мобільний телефон з великою кількістю доказів його розвідувально-підривної діяльності на користь окупаційної сили.

Скриншоти з телефону колаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Скриншоти з телефону колаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Скриншоти з телефону колаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook

Скриншоти з телефону колаборанта. Фото: Владислав Абдула / Facebook 1 / 4

На даний момент слідчі Служби безпеки оголосили про підозру зловмисникові згідно зі статтею 114-2 Кримінального кодексу України. За незаконне поширення інформації про направлення, переміщення зброї та військового спорядження в Україну, а також рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а розслідування продовжується.

Нагадаємо, що суд визнав винним харківського сепаратиста, який закликав до створення "ХНР".

Також ми писали про те, що слідчі повідомили мешканцю Харківського району про підозру у підтримці російської агресії та незаконному зберіганні боєприпасів. Чоловік поширював на своїй сторінці фото- та відеоматеріали з проросійськми наративами.