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В Харькове еще больше пострадавших — фото последствий атаки РФ

4 ноября 2024 01:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Число пострадавших от атаки РФ на Харьков 3 ноября увеличилось до 13 человек
Разрушенный супермаркет в Харькове после атаки РФ. Фото: ГСЧС
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Харькове после очередной атаки российских оккупантов увеличилось количество пострадавших. Вечером враг нанес авиационных ударов по Харькову и пригороду, есть раненные.

Об этом сообщают в ГСЧС города.

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Что известно на данный момент

Всего по предварительным данным пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется.

  • В Харькове еще больше пострадавших - фото последствий атаки РФ - фото 1
    Эвакуация после атаки в Харьков. Фото: ГСЧС
  • В Харькове еще больше пострадавших - фото последствий атаки РФ - фото 2
    Жители дома покидают квартиры. Фото: ГСЧС
  • В Харькове еще больше пострадавших - фото последствий атаки РФ - фото 3
    Медики оказывают помощь пострадавшим в Харькове. Фото: ГСЧС
  • В Харькове еще больше пострадавших - фото последствий атаки РФ - фото 4
    Психологи успокаивают жильцов дома после атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС
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Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.

Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.

Ранее мы писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Харьков жертвы ГСЧС обстрелы война в Украине ранение

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