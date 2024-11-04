Число пострадавших от атаки РФ на Харьков 3 ноября увеличилось до 13 человек

В Харькове еще больше пострадавших — фото последствий атаки РФ
В Харькове после очередной атаки российских оккупантов увеличилось количество пострадавших. Вечером враг нанес авиационных ударов по Харькову и пригороду, есть раненные.
Об этом сообщают в ГСЧС города.
Что известно на данный момент
Всего по предварительным данным пострадали 13 человек. Окончательная информация уточняется.
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Эвакуация после атаки в Харьков. Фото: ГСЧС
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Жители дома покидают квартиры. Фото: ГСЧС
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Медики оказывают помощь пострадавшим в Харькове. Фото: ГСЧС
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Психологи успокаивают жильцов дома после атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС
Одно из попаданий зафиксировано недалеко от жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.
На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные дома. Психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшему населению.
Напомним, оккупанты 1 ноября несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.
Ранее мы писали, что россияне 2 ноября атаковали Херсонскую область — в результате погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
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